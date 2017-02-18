精油舒壓 居家按摩保養

2017-02-18

〔記者凃盈如／台北報導〕澳洲的純天然居家清潔品牌BONDI WASH，擅長創造氣味清新天然的居家清潔商品，近來由於產品中使用的澳洲原生植物比所萃取出來的精油，被證實擁有更強的殺菌力，於是品牌特別推出了複方精油系列，提供消費者萬用的香氛使用情境。BONDI WASH居家精油系列，推出7種萬用基底搭配的精油，可分別促進循環、舒壓放鬆、助眠，或是美膚泡澡、按摩、做換季呼吸道保養；甚至可在冥想、瑜伽時使用，提升專注力，各種情境都有對應的精油派上用場。

AVEDA藍色紓壓純香菁則幫助舒展僵硬的身體、放鬆緊繃的肌肉，更可安撫焦躁的情緒。成分中的荷荷芭油、繡線菊種籽油，可滋潤肌膚，幫助按摩時減少摩擦，而薄荷、德國洋甘菊、薄荷腦則可提供沁涼與活力的感受，滾球圓頭的設計結合中國穴道指壓的原理，可直接以產品按壓穴道或順經脈推，可隨身攜帶。至於蕾莉歐的「綠野仙蹤身體潤膚油」， 含有許多天然萃取的植物性成分，擁有鮮明的香氣，及許多有效的植物性成分，能使肌膚柔軟，調理肌膚，且在按摩的同時徹底放鬆。