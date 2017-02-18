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歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客

2017-02-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕移動式空調近年竄紅，歌林去年繳出漂亮成績單，今年全面拓展產品線，除了加強旗艦款式的多元功能，更導入瞄準露營的中小型機種，要通吃入門和高價市場，目標讓今年市占再攀高。

移動式空調因為沒有室外機，適用家中無法安裝空調的空間，戶外小吃攤也很常見，加上110V電壓即可，成為夏季家電市場的大黑馬。歌林所屬憶聲電子總經理張鏡湖表示：「歌林去年業績相較2015年成長20%，是重返市場5年來最好的成績。」

家用空調方面，歌林提出二大策略，第一是變頻全系列通過CSPF能效1級，第二價格會更具競爭力，豪華機型加值不加價，能效提升20%、省電40%。

此外，因應物聯網和OTT串流影音趨勢，歌林不只研發WiFi空調，U系列4K電視將內建歌林影音平台，可免費看台灣偶像劇、綜藝節目，預計第二季上線。

洗衣機創新幅度強調是歷年最大，主打雙筒洗衣機，將二台大小洗衣機結合成一台，設計不同操控介面，可分開獨立運作。另首推收納型洗衣機，機器前方設置收納櫃，用來放置洗衣粉等物品，十分方便。

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  • 搶攻移動式空調市場，歌林全面擴展產品線，要通吃入門和高價市場。（記者吳佩樺攝）

    搶攻移動式空調市場，歌林全面擴展產品線，要通吃入門和高價市場。（記者吳佩樺攝）

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