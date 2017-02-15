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Nina Ricci Luna Blossom 閨蜜甜心淡香水

2017-02-15

〔記者邱巧貞／台北報導〕2006年，調香大師Olivier Cresp創作出Nina蘋果甜心淡香水，並將它盛裝在密封的蘋果瓶裡，如此特殊的設計讓Nina Ricci系列香氛在推出後就交出亮眼成績。跟隨潮流趨勢，Nina Ricci蘋果系列每一年都有新香氛、新設計的推出，今年，由調香師Fabrice Pellegrin首度為Nina Ricci打造專屬亞洲女性的香氛──「Luna Blossom閨蜜甜心」女性淡香水，僅限在台灣、中國、日本、韓國與新加坡5個亞洲國家上市。

當初，Nina蘋果甜心淡香水上市時，設定有一位女孩叫Nina，從一個現代童話故事出發，帶領女孩去發現自己的魅力，現在則由Nina與她的好友Luna，兩人從少女時期即展開堅定的友情，她們註定要與對方相遇，一起冒險。為此，Nina Ricci特別找來超模閨蜜Frida Gustavsson與Jac Jagaciak共同詮釋，兩個女孩堅定的友情由她們少女時期的伸展台上展開，Frida與Jac緊密參與彼此的生活，Instagram存在著彼此的紀錄，甚至將自己與閨蜜的名字結合成#Frigaciak，記錄著她們的友情。

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  • Nina Ricci蘋果甜心女性淡香水為粉色瓶身，融合加勒比檸檬、巴西檸檬、太妃糖、蘋果、梔子花、雪松、白麝香等元素，80ml／3,300元；閨蜜甜心女性淡香水為紫色瓶身，結合納西梨、佛手柑、牡丹花、沙巴茉莉原精、波旁香草、麝香、雪松木等元素，80ml／3,300元。

    Nina Ricci蘋果甜心女性淡香水為粉色瓶身，融合加勒比檸檬、巴西檸檬、太妃糖、蘋果、梔子花、雪松、白麝香等元素，80ml／3,300元；閨蜜甜心女性淡香水為紫色瓶身，結合納西梨、佛手柑、牡丹花、沙巴茉莉原精、波旁香草、麝香、雪松木等元素，80ml／3,300元。

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