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模特兒不是原罪 陳庭妮：我不是花瓶！

2017-02-11

〔記者馮亦寧／台北報導〕誤打誤撞闖進模特兒圈的陳庭妮，第一部電影《失控謊言》就入圍了金馬最佳新人獎，外人看她星路彷彿順遂，其實用「鴨子划水」形容反倒比較恰當。最近網路電影《姊姊好餓》剛殺青，陳庭妮決定擺脫模特兒原罪，用時間證明她不是花瓶。

聊到《姊姊好餓》這部作品，愛笑的陳庭妮說：拍的時候很辛苦，因為電影預計夏天上檔，所以拍戲都是穿夏裝，可是實際上現場溫度是零下幾十度，冷到直打哆嗦。陳庭妮還有一個埋藏很久的小秘密：很多人只知道陳庭妮是家裡的獨生女，卻不知道她也是台灣第一批試管嬰兒。陳庭妮小時候忌諱談這事，不過現在已經坦然，因為媽媽試了五次才生下她，讓陳庭妮更覺得自己是媽媽得來不易的寶貝。陳庭妮覺得自己一路走來有很多貴人，所以她更想用時間證明，除了伸展台上亮麗的模樣，她也可以證明自己是演技實力派。

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  • 陳庭妮剛開始接戲的時候，「身高」曾經造成問題，常被說難配男主角。（《marie claire Taiwan美麗佳人雜誌》提供）。

    陳庭妮剛開始接戲的時候，「身高」曾經造成問題，常被說難配男主角。（《marie claire Taiwan美麗佳人雜誌》提供）。

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