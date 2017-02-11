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裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇

2017-02-11

〔記者方惠宗／台北報導〕裘德洛（Jude Law）坐在沙丘為何事？原來是為義大利精品Prada 2017春夏廣告擔綱男主角，帶領模特兒們大演「穿越劇」，講述以細節完美的設計自信穿梭世界各個角落，同時保有風格恆久的自我主張。這組作品出自比利時攝影師威利溫德佩爾（Willy Vanderperre），以多種不同的現實場景緊湊捕捉適合整整一年、365天的時尚造型。

Prada以「Prada 365」帶來時尚廣告的全新想像，2017年春夏系列便是這個全新廣告型態的首個階段；摒棄傳統「一季一組」廣告影像的呈現手法，以多重世界中的多樣敘事方式來取代，而這些故事是對當下、對人性、對於生活的反應。影像的複雜性也反映了現實的複雜性，以不同的視覺元素投射出不同場景，包括辦公室、車站、大樓屋頂或海灘草叢等，看似各自獨立卻又互相關聯，裘德洛在瀰漫著黑白電影氛圍的沙灘散發巨星風采。

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  • 比利時攝影師威利溫德佩爾以獨特視角，詮釋Prada本季女裝的復古優雅與叛逆個性。 （Prada提供）

    比利時攝影師威利溫德佩爾以獨特視角，詮釋Prada本季女裝的復古優雅與叛逆個性。 （Prada提供）

  • Prada以「Prada 365」為全新廣告主題，展演從室內到戶外、符合各種環境甚至多種天候的全年造型。圖為男裝廣告。（Prada提供）

    Prada以「Prada 365」為全新廣告主題，展演從室內到戶外、符合各種環境甚至多種天候的全年造型。圖為男裝廣告。（Prada提供）

  • 裘德洛為Prada 2017春夏廣告擔綱男主角，以黑白電影氛圍詮釋新季服裝。（Prada提供）

    裘德洛為Prada 2017春夏廣告擔綱男主角，以黑白電影氛圍詮釋新季服裝。（Prada提供）

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