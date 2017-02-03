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張立昂 雞極想成家─裳貨Fendi 愛上條紋長褲 結婚生子排入時間表

2017-02-03

〔記者方惠宗／台北報導〕張立昂與劉奕兒合作主演偶像劇「浮士德的微笑」、表現亮眼，再創高人氣，義大利精品Fendi更欣賞2人的獨到風格，邀請展演2017春夏新裝，預演時尚新氣象。張立昂被問及先前「認愛」邵雨薇，被問及雞年有望完成婚事？張立昂大方表示：「其實自己從很早以前就很期待成立家庭！」

Fendi設計總監Karl Lagerfeld為本季女裝以當代手法重現出有如18世紀法國「洛可可」（Rococo）元素，繁花似錦的裝飾揉合運動風，展現摩登氣勢。男裝則有童趣圖騰相襯，預演夏日節奏。張立昂與劉奕兒2人同屬一家經紀公司，除了交情好，時尚交流更是有志一同。劉奕兒定睛最夯的時尚小型包款，認為實用又有型，張立昂更為一款條紋灰長褲與童趣圖騰上衣心動，表示風格遊走於休閒與正式、版型合身的設計，正是自己最愛的單品。

張立昂先前「不否認」與邵雨薇的「情侶關係」，又說自己期待成家，更令人好奇2人進展。張立昂透露，求學時期的朋友，大都結婚、有小孩了，「每次抱的都是朋友的小孩」，於是心裏覺得自己也到了這樣的年紀，開始嚮往結婚、生小孩。至於真正步入家庭，張立昂說：「我認為還要等到自己再穩定一點。」

迎向雞年新希望，劉奕兒不改豪爽個性：「積極向上，挑戰不同的角色！」張立昂說：「希望新的一年，更有熱情、更堅韌、更有毅力，完成每一件事情。」

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  • 張立昂展演Fendi新裝，戀上條紋新長褲。Fendi條紋灰長褲，16,300元；上衣，價格未定；鏤空皮革休閒鞋，29,500元。 （圖文：記者胡舜翔）

    張立昂展演Fendi新裝，戀上條紋新長褲。Fendi條紋灰長褲，16,300元；上衣，價格未定；鏤空皮革休閒鞋，29,500元。 （圖文：記者胡舜翔）

  • 劉奕兒穿著Fendi條紋短洋裝、襯托青春活力。洋裝，86,000元；印花厚底高跟鞋，30,400元；Baguette系列黃色娃娃鍊包，63,000元。

    劉奕兒穿著Fendi條紋短洋裝、襯托青春活力。洋裝，86,000元；印花厚底高跟鞋，30,400元；Baguette系列黃色娃娃鍊包，63,000元。

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