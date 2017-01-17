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Daniel Wong跨界瓷器 鳥語花香迎春

2017-01-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕華裔設計師Daniel Wong歷時2年研發，終於推出個人同名品牌第一個瓷器系列「鳥語花香」，以華人用餐習慣打造，並將台灣國鳥加入印花中，印在國外進口的骨瓷上，體現東西融合。

Daniel Wong在創始品牌之初，就對製作瓷器有相當大的興趣，他認為台灣有鶯歌這個專門製作陶瓷的聚落，要做品牌瓷器大有可為。他應用印花設計的長才，將台灣藍鵲、帝雉等台灣特有鳥類，融合花草果木，創作出奇異的空間感。考量到使用的順手度，決定採用較輕的進口骨瓷，由鶯歌的師傅手工貼上印花，再經高溫燒製。想要讓瓷器不只是擺飾，更可以是餐桌上的美麗視覺，因此花了2年的時間研發，確定洗滌300次以上印花都可完好才推出。

全系列共有橢圓盤、大圓盤、中圓盤、小圓盤、大湯碗、小湯碗、飯碗、佐料碟、湯匙、茶壺、茶杯、茶杯底碟等12個品項，底部印有代表「探索」的羅盤品牌標誌，展現Daniel Wong不斷探索所有可能性的內心。

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  • Daniel Wong鳥語花香茶壺組，茶壺2,980元，茶杯980元，茶杯底碟980元。

    Daniel Wong鳥語花香茶壺組，茶壺2,980元，茶杯980元，茶杯底碟980元。

  • Daniel Wong鳥語花香湯碗組，大湯碗2,680元，小湯碗980元，飯碗860元，湯匙560元，佐料碟390元。

    Daniel Wong鳥語花香湯碗組，大湯碗2,680元，小湯碗980元，飯碗860元，湯匙560元，佐料碟390元。

  • Daniel Wong鳥語花香橢圓盤（35公分），3,980元。

    Daniel Wong鳥語花香橢圓盤（35公分），3,980元。

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