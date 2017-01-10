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卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風

2017-01-10

﹝記者林欣若／台北報導﹞ 象徵著高潔形象、君主權力的玉，一直是最具東方文化的寶石，20世紀初，高級珠寶品牌卡地亞（Cartier）以玉為主角，結合精湛的工藝技術，創作出一系列精品珠寶，同時掀起一股東方熱潮，當時的名媛們如俾斯麥伯爵夫人（Mona Bismarck）、芭芭拉‧赫頓（Barbara Hutton）都深受神秘又光潔的玉所吸引。為了讓世人見證玉的神祕和華貴，巴黎吉美國立亞洲藝術博物館（MuséeNational des Arts Asiatiques – Guimet）舉辦「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽（JADE, FROM EMPERORS TO ART DECO），共展出330件珍貴的玉器作品，其中26件為卡地亞典藏系列的稀世美玉。

展覽清楚展示玉器的起源和發展歷史，330件作品來自包括台北故宮博物院、楓丹白露宮（Chateau of Fontainebleau）、巴黎裝飾藝術博物館、雅克馬爾‧安德烈博物館（Musée Jacquemart-André）、巴黎國家自然歷史博物館等15個國家和國際機構，卡地亞的典藏系列包括翡翠玉珠項鍊，來自同一塊玉石切割出的27顆翡翠珠，圓潤透亮，這原本是芭芭拉‧赫頓1933年結婚時的嫁妝，在寶石專家建議下，1934年赫頓委託卡地亞為項鏈訂製紅寶石鑲鑽鏈扣，以黃金鑲嵌對稱排列的方形切割紅寶石和長方形切割鑽石，和翠綠形成亮眼對比。

另外也有以整塊翡翠雕成的香精瓶，靈感來自中國的鼻煙壺，以玉搭配黃金、藍寶石和黑色琺瑯打造而成，或是由玉和白金、鑽石、珊瑚打造的耳環，紅色琺瑯在耳環中央的圖案意味長壽，都很有東方意境，此外更有神像座鐘等大型裝飾物件，在在顯示卡地亞東西融會的超凡工藝。

圖片提供：卡地亞

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  • 「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽於法國巴黎吉美國立亞洲藝術博物館展出，展期為2016年10月19日至2017年1月16日。

    「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽於法國巴黎吉美國立亞洲藝術博物館展出，展期為2016年10月19日至2017年1月16日。

  • 很有東方意境的墜飾耳環。

    很有東方意境的墜飾耳環。

  • 芭芭拉‧赫頓的嫁妝，由卡地亞打造的翡翠項鍊。

    芭芭拉‧赫頓的嫁妝，由卡地亞打造的翡翠項鍊。

  • 以中國鼻煙壺為靈感的香精瓶。

    以中國鼻煙壺為靈感的香精瓶。

  • 美國傳奇名媛芭芭拉‧赫頓也深受玉的神秘和華麗吸引。

    美國傳奇名媛芭芭拉‧赫頓也深受玉的神秘和華麗吸引。

  • 展廳的佈景設計從中國傳統藝術中汲取靈感，配合著木製鏤空的屏風。

    展廳的佈景設計從中國傳統藝術中汲取靈感，配合著木製鏤空的屏風。

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標題：卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風


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