卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
﹝記者林欣若／台北報導﹞ 象徵著高潔形象、君主權力的玉，一直是最具東方文化的寶石，20世紀初，高級珠寶品牌卡地亞（Cartier）以玉為主角，結合精湛的工藝技術，創作出一系列精品珠寶，同時掀起一股東方熱潮，當時的名媛們如俾斯麥伯爵夫人（Mona Bismarck）、芭芭拉‧赫頓（Barbara Hutton）都深受神秘又光潔的玉所吸引。為了讓世人見證玉的神祕和華貴，巴黎吉美國立亞洲藝術博物館（MuséeNational des Arts Asiatiques – Guimet）舉辦「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽（JADE, FROM EMPERORS TO ART DECO），共展出330件珍貴的玉器作品，其中26件為卡地亞典藏系列的稀世美玉。
展覽清楚展示玉器的起源和發展歷史，330件作品來自包括台北故宮博物院、楓丹白露宮（Chateau of Fontainebleau）、巴黎裝飾藝術博物館、雅克馬爾‧安德烈博物館（Musée Jacquemart-André）、巴黎國家自然歷史博物館等15個國家和國際機構，卡地亞的典藏系列包括翡翠玉珠項鍊，來自同一塊玉石切割出的27顆翡翠珠，圓潤透亮，這原本是芭芭拉‧赫頓1933年結婚時的嫁妝，在寶石專家建議下，1934年赫頓委託卡地亞為項鏈訂製紅寶石鑲鑽鏈扣，以黃金鑲嵌對稱排列的方形切割紅寶石和長方形切割鑽石，和翠綠形成亮眼對比。
另外也有以整塊翡翠雕成的香精瓶，靈感來自中國的鼻煙壺，以玉搭配黃金、藍寶石和黑色琺瑯打造而成，或是由玉和白金、鑽石、珊瑚打造的耳環，紅色琺瑯在耳環中央的圖案意味長壽，都很有東方意境，此外更有神像座鐘等大型裝飾物件，在在顯示卡地亞東西融會的超凡工藝。
圖片提供：卡地亞
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 飛利浦掃地機器人 超薄吸客
- 中華電信數位好厝邊 扎根在地產業
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
- 天海祐希挑選錶帶 限量特別款
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 改走台61西濱去桃機 出國不怕塞車
- 產品轉型有成 網通股營收上衝
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 《第74屆金球獎》 莉莉甜秀「背」景 史特龍3千金青春無敵
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近
- 幫弱勢生脫貧 產官攜手助存圓夢金
- 面板上季暖冬 好光景延續到Q1
- 翁曾持浩鼎記名股票 至少4000張
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟
- 北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 雙潭桐花立體壁畫 三義新亮點
- 12月出口勁揚14％ 今年會更好
- 牛耳春樂季 辛辛那提大眾領銜開幕
- 免費職業試探育樂營 報名開跑
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 雙性戀劈腿 保女女戀 謊稱被男性侵
- 車城將拆泡腳池 千萬公帑泡湯
- 2025非核家園 北台8縣市首長推綠能產業
- 合庫金去年EPS1.16元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung vows full support for winner
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 緯創加碼擴廠 為接iPhone暖身
- 小時黃疸換血 長大捐血回饋
- 登「基」薪一哥 合約年拚「100分」成績單
- 大三元+10失誤 哈登另類大四喜
- 春節垃圾清運 彰投除夕不打烊
- 蔡文騫／便當
標題：卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email