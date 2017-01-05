老協珍佛跳牆 聯名款夯賣

2017-01-05

﹝記者林欣若／台北報導﹞農曆新年倒數計時，年夜飯的菜色也進入最後籌備階段，食材豐富又有圍爐暖意的佛跳牆，是年夜飯不可少的菜色，迪化街80年老店老協珍身具有南北貨食材的進貨優勢，主打料多又味美的佛跳牆，2014年更與Hello Kitty跨界合作，推出聯名款佛跳牆，今年除了Hello Kitty，也加碼與LINE FRIENDS合作，為傳統菜色增添時髦話題。

配合雞年主題，老協珍結合金雞和Hello Kitty，限量推出2,000甕聯名佛跳牆，用象徵財富滾滾的金雞母為甕蓋把手設計，並由鶯歌著名的燒甕老師量身訂做，食材以頂級南非鮑魚搭配黑玉烏參，加上日本北海道高檔干貝與大甲芋頭、以及又名「紫元寶」的菱角，輔以扁魚、紅蔥頭熬煮而成的台式高湯，豐富又有吉祥意義。全台限定1,500甕的LINE FRIENDS熊跳牆」以「熊愛台灣」做為形象概念，甕蓋部分以歡呼的熊大為造型，讓可愛的熊大、兔兔攜手穿梭於台北101大樓、中正紀念堂及圓山大飯店等著名地標，搭配紅包與金元寶映襯，象徵闔家團圓慶有財。

老協珍今年增加客製化佛跳牆與嚴選年菜料理服務，消費者可在官網依照的喜好，自由搭配佛跳牆的食材；另外，官網也提供包含干貝熬雞湯、烏參元蹄、鯧魚炊粉、干貝獅子頭等現成年菜，其中與美國康寧餐具合作推出的「康寧晶寶鍋4L+干貝熬雞湯」獨家套組，開賣至今已熱銷萬組。

圖片提供：老協珍