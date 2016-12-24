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吳可熙無痕演繹 最難 害羞慢熟 跳街舞練膽量 角色體驗人生 簡單表演最境界

2016-12-24

〔記者馮亦寧／台北報導〕因電影《再見瓦城》中「蓮青」一角在影壇大鳴大放的吳可熙，回首來時路，她說：「簡單最難。」從高中開始跳街舞的她，私底下是個害羞、慢熟的人，但只要被吳可熙認定，她就會百分之百掏心掏肺的付出，私底下的她就是這麼好強而真摯。

早在《再見瓦城》之前，吳可熙就有許多舞台劇、短片等作品，有街舞底子的她甚至還曾演出過又唱又跳的歌舞劇。一路走來，吳可熙非常確定自己喜歡「表演」這條路，因為自己的個性害羞，吳可熙覺得只有透過表演，才能詮釋各式各樣不同人生，啟蒙吳可熙演繹魂的竟然是「麥當勞叔叔」。吳可熙回憶，四、五歲的時候，她曾經看過一次麥當勞叔叔的表演，讓年幼的她相當羨慕，麥當勞叔叔邀請孩子上台一同表演時，吳可熙在心裡不斷吶喊：「選我、選我。」從這時起，站上舞台的念頭就在她心裏扎根。

在表演路上，吳可熙一度放下所有，曾經有1、2年完全不碰表演，原因是她產生了迷惘，直到後來導演趙德胤要求她以「看不到痕跡」的方式表演，這才又讓她大膽挑戰。回顧這條路，吳可熙覺得一切更像是一場「實驗」，目前就像在驗收實驗的成果，讓她感到無限豐富與滿足。

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  • 吳可熙在戲裏膚色看起來有點黝黑，其實她本身還挺容易白回來。

    吳可熙在戲裏膚色看起來有點黝黑，其實她本身還挺容易白回來。

  • 設計師何立德說接下來流行的顏色將會是黃色，所以特別為吳可熙準備了自己設計的黃色禮服。

    設計師何立德說接下來流行的顏色將會是黃色，所以特別為吳可熙準備了自己設計的黃色禮服。

  • 吳可熙演多了外籍女子角色，很多人以為她真的是東南亞一帶的人。她身上穿著設計師何立德全新服裝。 （圖文：記者王文麟）

    吳可熙演多了外籍女子角色，很多人以為她真的是東南亞一帶的人。她身上穿著設計師何立德全新服裝。 （圖文：記者王文麟）

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標題：吳可熙無痕演繹 最難 害羞慢熟 跳街舞練膽量 角色體驗人生 簡單表演最境界


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