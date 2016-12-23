伍佰=台客 驕傲的咧 搖滾天王用攝影 讓全世界看到台灣味
2016-12-23
〔記者馮亦寧／台北報導〕「搖滾天王」伍佰被很多人視為「台客」象徵，對於這一點他覺得很驕傲，因為台灣就是他的家，而他很開心自己能散發出家鄉味。在伍佰眼裡，台北就是台灣人的紐約，而他想透過自己的感覺，讓全世界都能看到真正的「台灣味」。
近期推出第三張全創作台語專輯《釘子花》，再度顯現天王風範。伍佰曾調侃說自己不是「音樂人」而是「名人」，這話當初聽來覺得狂，後來覺得彷彿也有點道理。在新專輯裡伍佰用音樂詮釋男人的浪漫，台語歌的獨特滋味也讓人回味無窮。唱情歌的伍佰帶著深深魅力，他覺得「情歌」不只是情歌，更是藉物抒情的最佳管道，所以在他的情歌當中，花香、眼淚、輕風都可以是情感，難怪唱來令人動容。而他也將在明年三月開始，進行全台live house演唱，與歌迷有更近距離接觸。
前一陣子伍佰也發行了個人第4本攝影集《在城市時間裡輕輕低淌而下》，用自己的眼光，探索台北這個城市。談到自己對攝影的愛好，伍佰說：「最早是在北海道拍雪景拍上癮，後來覺得彩色底片不夠好玩，看見黑白感覺對比很震撼，於是開始用底片拍照。」伍佰甚至還在IG上頭開了帳號，拍攝自己眼中的各個城市，伍佰解釋：「因為IG是正方形構圖，很有趣。而且可以跟世界上的人交流。」不過這個帳號現在已經關閉，原因是大家發現這是伍佰的IG帳號，反而讓他覺得「不好玩了」。伍佰認為台北最有趣的地方在於住宅、商業區混雜，帶著一種混亂的美感，而他想用自己的歌聲和照片，展現出他腳踩的土地究竟帶著怎樣的力量和養分，才能養成「台灣」這株大樹。
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