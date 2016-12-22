燦坤搭門號 家電0元帶回家

2016-12-22

攜手電信業者 跨業優惠品項多 搶攻年底採購旺季

〔記者吳佩樺／台北報導〕申辦電信門號不是只能買手機，愈來愈多消費者喜歡搭配高單價家電，燦坤搶攻年終採購旺季，和中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星合作，祭出最高價值上萬元家電可0元帶回家。

燦坤針對不同族群，設計清潔、沙龍、慢活、健康等十多種組合，每組合涵蓋三項家電，最高價值上萬元，搭門號一律0元，但不能自由組合，月租費視業者688至699元，享4G上網吃到飽，必須綁約30個月。

燦坤商品部副總李經緯表示，門號銷售不再受限於傳統只能買手機，買家電成為新寵消費模式，今年成長近5倍。尤其是25至40歲年輕族群，對電信門號忠誠度不高，最容易因優惠資費方案和商品吸引而申辦門號，且首選高單價、少折扣商品。

因應高階護髮吹風機買氣直衝，Panasonic引進最新代NA98吹風機來台，燦坤十分看好沙龍組合，0元可買Panasonic吹風機NA98、Panasonic噴射水流沖牙機EW-DJ40-W、百靈淨膚儀SE820。此外，年節前是清潔家電的銷售旺季，0元清潔組合納入聲寶手持直立吸塵器EC-HC10UGX、igloba掃地機器人Z07、飛利浦除油垢機FC7008。

除了上述0元組合，另主打Fujimaru 55吋4K電視、Apple iPad mini 2 WiFi 16GB，搭配中華電信699元4G資費，專案價14,999元，且能以4,888元加購Apple TV第四代32GB。