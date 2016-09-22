〈最新上市〉大同電鍋WiFi版

2016-09-22

大同電鍋最近推出了WiFi版，不只有《大同電鍋食譜》App教做菜，同時能用手機遠端操控、一鍵啟動烹調。App目前有逾200道料理，以單一家電來說，數量算多，步驟亦有詳細的文字和圖片，看得出來是相當用心的一款食譜App。

★App介紹

．逾200道料理

App上有逾200道大同電鍋料理，數量不少。

．食譜分類

App會分類食譜，例如湯品、海鮮等，方便快速搜尋料理。

．步驟詳細

食譜上的示範步驟非常清楚，每個步驟都有文字和圖片。

．我的收藏

可以把喜歡的食譜放到我的收藏中，建立自己的愛用食譜書。

．好友分享

具備分享功能，能把食譜傳送給好友。

★其他功能

．手機智慧操控

大同電鍋WiFi版最重要的功能是能連結手機，搭配App，就能以手機操控、啟動烹調。

．7種烹調模式

大同電鍋WiFi版，除了手機操控功能之外，其他功能都跟上代智慧Ai款式一樣，例如內建7種烹調模式。