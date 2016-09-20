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美前五大禮服品牌 台灣亞洲首店

2016-09-20

〔記者王瀅娟／台北報導〕美國前五大時尚禮服品牌Jasmine Galleria開設台北概念店，採沙龍預約制，讓顧客可以舒適享受訂製禮服的過程，8千元起跳的價格，強調是負擔得起的奢華。

Jasmine Galleria為1985年由台灣籍創辦人應潔（Jade Yin）赴芝加哥創立，從2件禮服開始，逐步發展為全美前五大時尚禮服品牌，與高級訂製服品牌如Elie Saab、Zuhair Murad等均有合作結盟關係，目前旗下有10個系列，包括時裝、婚紗、小禮服、晚禮服等，強調從1歲到100歲皆可訂製。

Jasmine Galleria過去主要經營北美零售市場，今年開始反攻亞洲，台灣為第一站。品牌長黃詩婷表示，選擇於此時返台，是因為執行長應瑾（Christine Yin）認為，在禮服文化上，台灣有很大的發展空間。為正式場合訂製服裝，不應該在匆忙間完成，而是應該去享受訂製一件專屬自己禮服的過程，因而打造一個舒適如家的空間，讓顧客可以坐下放鬆、慢慢挑、慢慢試。

Jasmine Galleria採預約制，有專屬量身訂製、高級手工訂製與頂級設計訂製等三種等級訂製服務，從8千元起便可量身訂製，需時約2星期起跳。

圖片提供：Jasmine Galleria

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  • Jasmine Galleria台北概念店營造如家般舒適的環境，讓顧客可享受訂製過程。

    Jasmine Galleria台北概念店營造如家般舒適的環境，讓顧客可享受訂製過程。

  • Jasmine Galleria強調從1歲到100歲都可訂製禮服。

    Jasmine Galleria強調從1歲到100歲都可訂製禮服。

  • 為姑嫂關係的女星隋棠與謝沛恩為Jasmine Galleria台北概念店開幕嘉賓，開心接受品牌贈送隋棠腹中女兒Lucy的禮服。（記者趙世勳攝）

    為姑嫂關係的女星隋棠與謝沛恩為Jasmine Galleria台北概念店開幕嘉賓，開心接受品牌贈送隋棠腹中女兒Lucy的禮服。（記者趙世勳攝）

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