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《時尚大腕》永恆崔姬 永遠的蘿莉塔

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

Tod’s秋冬發布的女士系列廣告，印證著何謂真正的時尚偶像。名為「Timeless Icons」永恆風尚的廣告運動中，選定了三位傳奇時尚偶像─崔姬（Twiggy）、金史琳普頓（Jean Shrimpton）與珍柏金（Jane Birkin），做為致敬對象。這三位風靡六○年代的時尚偶像，風格永存人們心中，至今仍一再被提及，時尚影響力跨越世代。Tod’s藉由經典影像，搭配秋冬商品，乾淨自然的呈現方式，讓人自然而然地將雙方結合在一起。

崔姬擁有一雙明亮渾圓的大眼，矮小平板如小男孩的身材，宛如天真無邪的「蘿莉塔」，至今仍是模特兒典範之一。她顛覆傳統審美觀的形象，被視為反叛的象徵，讓她迅速走紅歐陸與美國，成為第一個按小時收取高額費用的模特兒，廣告中與之搭配的是同樣帶點男孩子氣的莫卡辛鞋，Double T裝飾帶來摩登感受。

超模始祖 金史琳普頓

金史琳普頓為六○年代被譽為「世界上最美的人」，也被視為「超模始祖」，纖細長腿與苗條的身材打破當時成熟性感的審美觀念，轉而欣賞她甜美、簡約的風格，當時知名攝影師大衛貝里（David Bailey）表示：「金史琳普頓是我的終極謬思，我再也不想看一眼其他模特兒了。」在他的幫助下，金史琳普頓很快便登上各大國際時尚雜誌，穿遍設計師華服，留下無數美麗的照片。廣告中的她正優雅準備下車，而對頁的Double T Bag，完全是她會轉身拿下車的包包。

特立獨行 珍柏金

珍柏金永遠帶著如20歲少女般天真氣質的笑容，讓初見她的人都會忍不住愛上她。她與法國國寶級藝術家Serge Gansbourg的戀情與藝術上的合作，讓她成為六○、七○年代眾所矚目的對象，一向很有主張的她，在找不到合適的手袋時，甚至會提著籃子出門，特立獨行的精神引領風騷。廣告中與之配對的是Tod’s經典豆豆鞋，其經典程度與以她為名的手袋一樣聞名遐邇。

圖片提供／Tod’s、Dior、Chanel、Max Mara、Stuart Weitzman、Versace

廣告
  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇女星珍柏金，其在時尚偶像界的經典地位恰如豆豆鞋之於時尚界。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇女星珍柏金，其在時尚偶像界的經典地位恰如豆豆鞋之於時尚界。

  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒金史琳普頓，被譽為超模始祖，搭配秋冬新款Double T Bag。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒金史琳普頓，被譽為超模始祖，搭配秋冬新款Double T Bag。

  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇女星珍柏金，其在時尚偶像界的經典地位恰如豆豆鞋之於時尚界。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇女星珍柏金，其在時尚偶像界的經典地位恰如豆豆鞋之於時尚界。

  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒金史琳普頓，被譽為超模始祖，搭配秋冬新款Double T Bag。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒金史琳普頓，被譽為超模始祖，搭配秋冬新款Double T Bag。

  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒崔姬，為蘿莉塔型模特兒典型，搭配秋冬男孩子氣的莫卡辛鞋。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒崔姬，為蘿莉塔型模特兒典型，搭配秋冬男孩子氣的莫卡辛鞋。

  • Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒崔姬，為蘿莉塔型模特兒典型，搭配秋冬男孩子氣的莫卡辛鞋。

    Tod’s秋冬廣告Timeless Icons之一：傳奇模特兒崔姬，為蘿莉塔型模特兒典型，搭配秋冬男孩子氣的莫卡辛鞋。

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標題：《時尚大腕》永恆崔姬 永遠的蘿莉塔


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