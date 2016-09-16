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《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

Marina Rinaldi秋冬請來演員安迪．賈西亞女兒亞莉珊卓．賈西亞拍攝秋冬形象廣告，由超級明星攝影師艾倫馮昂沃絲（Ellen von Unwerth）拍攝。亞莉珊卓雖是模特兒，卻擁有正常女人的曲線與尺寸，在一片要求瘦還要更瘦的模特兒中顯得獨樹一格，與Marina Rinaldi提倡「時尚適合每位女性」的理念相符。

艾倫擅長於創造自由輕鬆的拍攝氣氛，主導被拍攝的女孩們透過動作釋放自身能量，展現有趣、活潑、俏皮、誘人、充滿活力的個性。此次以模仿當下流行的「自拍」風格拍攝，艾倫本人也入鏡，兩人在鏡頭前展現的活力與服裝上的生動印花，構成引人入勝的時尚境地。

圖片提供／Gucci、Accessorize、Marina Rinaldi

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  • 攝影師艾倫馮昂沃絲（左）與亞莉珊卓賈西亞一同入鏡，融入當下流行的自拍概念，艾倫手上還可看到快門遙控器。

    攝影師艾倫馮昂沃絲（左）與亞莉珊卓賈西亞一同入鏡，融入當下流行的自拍概念，艾倫手上還可看到快門遙控器。

  • 安迪賈西亞的女兒亞莉珊卓賈西亞為大尺寸模特兒，自信展演Marina Rinaldi秋冬服裝廣告。

    安迪賈西亞的女兒亞莉珊卓賈西亞為大尺寸模特兒，自信展演Marina Rinaldi秋冬服裝廣告。

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