全國電子中秋嘉年華 送機車
2016-09-14
〔記者吳佩樺／台北報導〕即使颱風攪局，搶攻中秋連假商機，全國電子自今日起至21日於全台330家門市舉辦「電視、冰箱、洗衣機嘉年華」，除了指定機種享滿5千元送500元現金折價券，另能參加抽SYM RX110機車、南韓首爾三天二夜旅遊等大獎，目標業績比去年同期成長1成。
全國電子表示，雖然整體電視市場衰退，但在4K、大尺寸的帶動下，銷售單價拉高，今年全國電子的電視營業額仍成長3%，尤其4K電視跌價，以進口品牌來說，55吋4K電視比去年便宜2萬元，因為價格變得親民，提升民眾購買意願，4K電視的銷售占比從10%成長至30%。
此外，冰箱、洗衣機皆以多功能、大容量最熱賣，尤其日製冰箱極受歡迎，優點是外型精緻、保鮮度好。日製冰箱相較過去便宜，例如同一容量日製和台製冰箱的價差約2萬元，現在縮小為1.5萬元。
此檔主打促銷包括三星55吋4K電視KU6000系列，降價5千元，特價36,900元；Panasonic 430公升日製五門冰箱NR- E430VT-N1，特價43,900元，比平常便宜4千元；LG 17公斤滾筒洗衣機WD-S17NBW約9折，特價30,900元。
圖片提供：全國電子
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