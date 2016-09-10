傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
2016-09-10
〔記者方惠宗／台北報導〕英國演員傑克‧休斯頓（Jack Huston）本季躍上義大利精品Tod’s廣告看板，由英國攝影師Tom Craig掌鏡，遠赴義大利米蘭郊外的一處現代別墅取景。這次合作對這位生於演藝世家的34歲演員意義非凡；他的父親擁有一半的義大利血統，他亦十分熱愛義大利傳統和生活方式。加上先前因為電影「賓漢」、在義大利進行約6個月的拍攝工作，傑克‧休斯頓說：「那段時光讓我沉醉不已，我的家人全都愛上了這個國家，我希望不久之後能在義大利定居，這裡充滿了神奇的魅力。」
傑克‧休斯頓在廣告中以Tod’s 2016秋冬男士系列造型，包括經手工打磨上蠟工藝處理的復古皮革騎士夾克、紳士雕花皮鞋、男士手提包等，展現品牌「義大利製造」精湛且奪目的皮革手工藝；融合經典傳統與摩登流行元素的紳士膠底皮鞋以經典的雕花牛津鞋款為主題，結合輕量膠底材質，除了擁有防水、耐磨、避震等特色，創新科技更讓帶有厚度的鞋款極度輕盈舒適。分別採用高質感微光澤平面牛皮與麂皮打造的手提包以簡單俐落的方形輪廓帶來旅遊休閒風格，內部隔層可將文件及個人物品分門別類收納，實用與時尚兼具。Tod’s本季更將原屬女性系列的「Double T」金屬飾釦首次展現於男士鞋履。
圖片提供：Tod’s
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