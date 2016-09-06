迪士尼公主護唇膏 DHC期間限定

2016-09-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕DHC明星商品「純欖護唇膏」在台上市至今已賣出160萬條，富含純天然橄欖美容油成分，無香味、不黏膩的觸感，深受許多消費者喜愛。

現在，台灣DHC二度與迪士尼合作，將引進「公主純欖護唇膏」限量在台上市，白雪公主、小美人魚、長髮公主三位主角都躍上護唇膏包裝，超可愛外型讓此系列之前在日本推出後，引發熱潮，銷售一空，現在已買不到。

台灣預計本月底販售，原本定價一條350元的護唇膏，現在購買兩條組可省100元，兩入組特價600元。小美人魚限定版2條組特價期間9/27～10/6，白雪公主限定版2條組特價期間10/7～10/19，長髮公主限定版2條組特價期間為10/20～10/31，趕緊看好你喜歡的公主，要搶要快。

圖片提供：DHC