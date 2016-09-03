王心恬 滑水潮模今上場

2016-09-03

〔記者馮亦寧／台北報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽在今（9/3）日及明（9/4）日於新北市微風運河登場。今年的總獎項價值超過70萬元，還有來自台灣、日本、韓國、香港等地多國好手參加，爭奪滑水女王寶座。

不過這裡頭最亮眼的「嬌」點當然是「滑水潮模」王心恬，王心恬為了這個比賽卯足全勁練習，還記得王心恬去年參加比賽的時候，超興奮地和各國好手拚命拍照，簡直就像個小粉絲，今年她準備更足了，看起來架勢也更棒。雖然是女子盃滑水賽，今年也出現一個特別來賓，自稱「水上最強老爸」的藍鈞天不但會現身參加滑水名人賽，還點名挑戰王心恬跟美傑仕總裁夫妻檔，看來比賽還沒開始，戰火就已經相當猛烈。