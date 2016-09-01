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宏碁IFA秀全球最薄筆電 厚度不到1公分

2016-09-01

〔記者吳佩樺／柏林報導〕下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）明日登場，宏碁卯足全力要吸引全球目光，搶先亮相近二十款新品，包括全球最薄筆電Swift 7以及全球首款曲面電競筆電Predator 21 X。

宏碁在今年5月的Computex台北國際電腦展並未特別展出重量級新品，將重頭戲擺在IFA，以「next@acer」為主題，且由執行長陳俊聖親自領軍。早在發表會前，宏碁官網特意秀出一台筆電「〈1」的主視覺，暗示會有重大突破的超薄筆電，答案正式揭曉，就是厚度僅0.998公分的13.3吋Swift 7，登上全球最薄筆電，不只打敗了蘋果12吋MacBook的1.31公分，也比今年4月亮相、厚度1.04公分的13.3吋HP Spectre 13更薄。

宏碁Swift 7售價999美元起，約台幣31,986元起，10月在美國等國家上市。Swift系列是宏碁新開闢的輕薄筆電產品線，最新產品除了Swift 7，另有Swift 1、Swift 3、Swift 5，厚度不一，最入門的Swift 1，售價249美元起，約台幣7,896元起。

因應筆電市場邁向分眾化，宏碁筆電產品線未來會更清楚區分為輕薄Swift、主流Aspire、可翻轉Spin、二合一Switch四大系列。電競仍歸於Predator子品牌之下。此外，可翻轉Spin系列也走輕薄化，最高階14吋Spin 7號稱是市面同級最輕巧。

本屆宏碁IFA除了超薄筆電Swift 7吸睛，全球首款曲面電競筆電Predator 21 X也備受討論，最大特色是21吋曲面螢幕，同時導入Tobii眼球追蹤，只要移動眼球就能打電動，目前支援遊戲約40款，年底前增至百款，不過此非業界第一台眼球追蹤筆電，微星早在去年已搶得頭香。此外，宏碁新代電競螢幕也導入眼球追蹤技術。

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  • 宏碁發表全球最薄筆電Swift 7，售價999美元起，約台幣31,986元起。（記者吳佩樺攝）

    宏碁發表全球最薄筆電Swift 7，售價999美元起，約台幣31,986元起。（記者吳佩樺攝）

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  • 下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）明日登場，業者大秀新品。（記者吳佩樺攝）

    下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）明日登場，業者大秀新品。（記者吳佩樺攝）

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