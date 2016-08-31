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簡嫚書 捕捉旅行的味道

2016-08-31

〔記者方惠宗／台北報導〕簡嫚書愛攝影，日前向記者透露正在構思的攝影主題是「行李箱的眾生相」，透過鏡頭偷窺每個人的打包習慣。她真的做到了！

這場在台北101購物中心舉辦、名為「the future tense」的攝影展是頂級商旅品牌Tumi與簡嫚書一同成就的完美旅程，透過鏡頭窺探身邊好友的打包術，就連丁春誠的行李箱內貌也被揭露。丁春誠想像自己去海島，香水是必備品，簡嫚書說：「還有朋友將香氛蠟燭也打包；沒想到『味道』竟是每個人行李箱內最重要的物品。」

Tumi同時在現場發表品牌有史以來最輕的行李箱V3系列。這款醒目搶眼的硬殼行李箱以銳氣十足的造型美學為主要特色，結合優越的設計和技術；使用三層ABS聚酯碳酸合膠打造，透過幾何結構強化其耐用性、提高耐磨度，減少材質體積讓箱身更為輕量。

圖片提供：Tumi

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  • Tumi與簡嫚書合作，揭露行李箱風格內貌，帶來一場獨特的旅行饗宴。（記者胡舜翔攝）

    Tumi與簡嫚書合作，揭露行李箱風格內貌，帶來一場獨特的旅行饗宴。（記者胡舜翔攝）

  • Tumi推出品牌有史以來最輕的行李箱V3系列。20吋至27吋四輪行李箱，約16,500至19,800元。

    Tumi推出品牌有史以來最輕的行李箱V3系列。20吋至27吋四輪行李箱，約16,500至19,800元。

  • Tumi為Tegra-Lite 27吋硬殼四輪旅行箱披上迷人的墨彩筆觸，醒目搶眼。43,000元。

    Tumi為Tegra-Lite 27吋硬殼四輪旅行箱披上迷人的墨彩筆觸，醒目搶眼。43,000元。

  • 簡嫚書用鏡頭揭露身邊多位朋友的行李箱內貌。這張作品是丁春誠的行李箱。

    簡嫚書用鏡頭揭露身邊多位朋友的行李箱內貌。這張作品是丁春誠的行李箱。

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