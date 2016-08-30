Fendi擠眉弄眼 時尚超有戲─祖雄展演新品 幾何線條搭配逗趣表情 新世代心頭好
2016-08-30
〔記者方惠宗／台北報導〕時尚表情超有戲！在這一季，義大利精品Fendi多款經典皮件與鞋履上頭紛紛出現以羊毛、金屬裝飾與皮革等組成逗趣的表情符號，隨人各自解讀出「不爽」、「放空」或「驚訝」的模樣，從而感受幽默、發出會心一笑。祖雄昨（29）日受品牌之邀展演該作品時，表示這個系列讓他想到現在最紅的手遊「精靈寶可夢」，「可愛怪獸人見人愛」。Fendi創意總監Silvia Venturini對此更曾逗趣的說：「要是這些臉孔會說話，它們肯定會說『Fendi！』」
當Fendi的經典皮件、如Selleria Peekaboo皮包、大尺寸的背包與托特包飾上「Fendi Faces」，透過奢華材質以簡單的幾何線條與形狀、藝術般的手法詮釋各種誇張、逗趣的表情，完全命中新世代所喜，成功將奢華皮件以融合玩心與奢華的方式帶向更高的境界。最新一組具備大容量的後背包使用皮革或毛羊皮等極為柔軟的材質製作，甚至可在通勤時刻當成靠枕。
Silvia Venturini進一步闡述「Fendi Faces」與陸續上市的配件：「我想在日常生活中帶入夢幻感是很重要的，Fendi的商品處處流露出無比的幽默感，而這次我們運用放大版的Fendi Faces，加在包款上使得包款會變成一張臉孔。人們在私生活裡的臉孔給了我不少啟發，他們穿著簡單的衣服，卻戴著魔法般的面具，我喜歡這種魔法為日常生活創造出的火花。」
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