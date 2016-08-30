席夢思打造居家星級飯店睡感─星級系列9月上市 11道工序 進化涼感科技 高C/P值誘客

2016-08-30

〔記者凃盈如／卡加利報導〕

美國知名床墊席夢思， 宣佈推出台灣獨有的Beautyrest Hotel Star Collection星級系列，預計9月上市，主打以頂級飯店床為藍本的高C/P值商品，要消費者可用合理價格將飯店睡感帶回家，定價落在10萬元上下，其中Hotel STAR 2上市特惠價53,999元起，將以高競爭力的價格為市場投下一枚震撼彈。

席夢思加拿大業務副總Eric Besner表示，加拿大席夢思致力於創新床墊科技達125年，卡加立廠於1912年設廠，並於1966年遷至新廠，是飯店用床的主力供應廠之一，每月有22,000張床墊之產能。最新推出星級系列，便是出自加拿大卡加利工廠。在這裏，每張床墊經由11道工序，22個人完成，有別於多數品牌向供應商採購彈簧的機制，品牌獨有的Beautyrest獨立筒袋裝彈簧，也是於工廠內打造。

在世界Top 20飯店集團裡，有18家頂級飯店選用席夢思床墊，包括Hilton Hotels & Resort、Sheraton等，而 Westin Hotel在全球使用的「天堂之床Heavenly Bed 」，更是品牌一大標誌。席夢思董事總經理曾佩琳表示，台灣席夢思在高端市場的佔有率高達40至45%，在台灣的營收當中，7萬元以上的床墊占了40%，其中15萬以上的床墊，更占了15%，觀察到這幾年消費者對生活、健康愈益重視，願意投注更多金錢在生活品質的轉向，這次推出星級系列，預計以10萬元以下的價格，瞄準精打細算且追求生活品質的中階客層，有別於一般飯店的彈簧床使用800顆獨立筒彈簧，這次提高為1,008顆彈簧，提供軟到偏硬的睡感，並且研發涼感創新泡棉、AirCool透氣環繞系統等特色，將使用者睡眠時所生的熱氣往下吸收，並引入涼爽空氣，打造高品質睡眠。