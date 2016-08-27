百貨秋冬走秀 時尚指標

2016-08-27

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越每年與品牌聯合舉辦的秋冬時尚秀，是信義新天地下半年的重頭戲，也是消費者的流行指標。2016秋冬時尚秀，將擴大舉辦，今年為了讓民眾更親近時尚，將場地拉到香堤廣場，新光三越行銷副理孫紹堃表示，以往於A9宴會展演館舉辦，空間較為封閉，時尚顯得較有距離感，今年為讓消費者更有共鳴，另還在新光三越信義4個店舉辦5場Floor Show（樓面秀），聯合28個品牌，由伊林名模林嘉綺領軍走秀，於9月2日至18日展開為期17天的時尚大秀。

此外，新光三越信義店向來有美食殿堂之名，秋季將引進全台首櫃被譽為「世界上不存在的麵包」品牌「味覺の感動」，以及發源於東京自由之丘、抹茶控最愛的日本知名nana’s green tea台灣2號店，也將於三井outlet引進之後，於10月2日進入新光三越A8 2樓，並推出限定餐點。至於A11 B2美食街，暌違10年封館改裝，經過2個月的工期，9月底將以全新面貌盛大登場，目前確定櫃位有大阪美食王將餃子、個性漢堡Burger Ray等50個美食品牌進駐；A11 3樓眾所期待的Jamie’s Italian 餐廳，則於10月開幕，而義大利威尼斯島名店花神咖啡，則將於2017年Q1進駐於A9 2樓近香堤廣場中央的區塊。