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楊謹華鎖骨性感 花花澎裙優雅

2016-08-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣服裝設計師黃蕙玲流行事業慶祝20週年，為旗下2品牌Pesaro與MONOspace舉辦秋冬大秀，邀請楊謹華與花花（張嘉雲）等明星到場看秀，楊謹華穿品牌量身訂製的豔紅色平口洋裝，露出品牌譽為「女王級的鎖骨線條」，她聽聞後覺得很有趣，笑說：「謝謝稱讚。」她認為女生最性感的部位就是鎖骨、肩膀與背，如果要露的話會是她的第一優先選擇，平時搽臉部保養品時也會一起保養這些部位。

個性超級活潑的花花則穿芭蕾舞者上衣、珍珠粉色澎裙，披上珍珠粉色珍珠外套，扮成優雅名媛出場，剛拍完「必勝練習生」的她表示，超累但是超好玩，「因為拍戲可以當另一個人，跟不同的人談戀愛。」不過現實生活中的愛人沒有換人，目前過得很好，沒打算結婚，「結婚後就不能一天到晚拍戲啦！」現在已經在洽談下一檔戲，對演藝新領域的興趣顯然高過人生另一階段。

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  • 花花穿Pesaro秋冬芭蕾舞者系列服裝出席品牌大秀。（記者潘少棠攝）

    花花穿Pesaro秋冬芭蕾舞者系列服裝出席品牌大秀。（記者潘少棠攝）

  • 楊謹華穿Pesaro高級訂製服出席品牌大秀。（記者潘少棠攝）

    楊謹華穿Pesaro高級訂製服出席品牌大秀。（記者潘少棠攝）

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相關關鍵字： MONOspace Pesaro 楊謹華 花花 黃蕙玲
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