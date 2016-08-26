KYMCO Like 125 復古時尚登場
2016-08-26
﹝記者方維鐸／台北報導﹞讓騎士展現個性、表達自我特色的復古機車，不只在機車王國的台灣成為新顯學，在歐洲更是大街小巷常見的主流。
KYMCO 2003年在本地市場推出第一款復古機車KIWI 100，訴求可愛的復古時尚，2008年進一步推出Classic類型的全球戰略車款Like系列，全車系以50/125/200分別在義大利、法國等歐陸國家大放異彩、銷售名列前茅，成為當地復古車款的主流之一。Like家族車款更積極地展開販售推廣，目前已有20多國都可以看到Like家族成員。
KYMCO在台灣復古車市場佔有率高達42%，不僅是業界No.1，同時也是125cc市場冠軍，目前擁有Many 110、Romeo 125、Like 125等3款復古車，KYMCO Like 125車型訴求更大方、更歐風，相信可以再爭取到復古車新客群，擴大125cc市場的競爭力與佔有率，目標繼續稱霸復古車及125市場。
LIKE 125復古的外型設計，採用經典鍍鉻圓形後視鏡，搭配圓弧車身線條。時尚造型座墊不僅講究車工，也兼顧人體工學的舒適性和車身設計的協調感；座墊下方的腳踏板拉桿輕輕一拉，乘客就可輕鬆的踏放雙腳。此外，還配有35W高亮度頭燈與Led璀璨閃耀的尾燈。
復古之外，當然也要有科技的加持，Like 125搭載最耐操的KYMCO奔騰系列五期環保電噴引擎，結合西門子噴射科技；前輪12吋鋁圈內配置散熱碟煞強化制動設計，讓你同時擁有時尚外型、耐操動力和高效煞車。
Like 125車系共推出寶石藍、晶鑽白、消光黑3款歐陸時尚車色，建議售價75,000元（不含牌險），另可享1年3萬元富邦失竊險。
圖片提供：KYMCO
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