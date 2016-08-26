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全聯召集令 WMF吸客

2016-08-26

﹝記者林欣若／台北報導﹞全聯去年推出集點換雙人牌刀具組活動大受好評，今年再推出德國人心中第一名的廚具精品品牌WMF集印花換購活動，包括公湯匙、經典餐具組、迪士尼兒童餐具組、中式筷架組、西式湯勺、多用途煎鍋火鍋、快易鍋等，共計有7款廚具，預計將可再次成功推升業績成長超過2成。

雙人牌有「刀具香奈兒」美稱，因此去年全店集印花活動共計18週，一共兌換出超過上百萬件商品，吸客力十足，今年的WMF擁有超過160年歷史，不斷創新的研發，讓品牌得以享有「德國廚具霸主」的地位。這次換購活動的快易鍋商品，容量為4.5公升，配有單手可提的長手柄，適合小家庭使用，其餘6項商品皆為全聯獨家商品，包括專為質感生活設計的ProfiSelect經典餐具組，以及專為兒童設計的WMF ProfiSelect迪士尼兒童餐具組，餐具上刻有米奇、米妮、高飛狗、唐老鴨等迪士尼經典角色圖像，讓兒童用餐更愉快。

今年的換購門檻更低，單筆消費滿200元即可得到1枚印花，最低換購門檻是20枚印花，集印花期間自2016/8/26至2016/12/29，長達18週，全聯希望消費者可以成套多組地蒐集，從基本款到夢幻逸品都能擁有。

圖片提供：全聯

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  • 消費者可選擇用印花換購，以市價最低不到1折的價格換購精品廚具。

    消費者可選擇用印花換購，以市價最低不到1折的價格換購精品廚具。

  • 消費者可選擇用印花換購，以市價最低不到1折的價格換購精品廚具。

    消費者可選擇用印花換購，以市價最低不到1折的價格換購精品廚具。

  • 全聯全店印花活動今天（8/26）開跑，推出德國頂級鍋具品牌WMF。

    全聯全店印花活動今天（8/26）開跑，推出德國頂級鍋具品牌WMF。

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