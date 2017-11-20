《書劍集》英國脫歐的意外與命運

2017-11-20

●歐陽書劍

大環境的自然演變，有時得出令人意料之外的結果，就像部分企業不知為何生為何滅；英國公投脫歐後，經濟表現反而亮眼，即使脫歐談判沒有實質進展，可是金融市場的反應強度卻在遞減。公投結果即使是意外，英國的命運也並不完全悲觀。

英國在二○一六年六月廿三日脫歐公投後，英鎊連續二個交易日劇貶，兌美元下跌十％以上，後來還一度創下三十餘年的新低，隨著今年三月英國正式向歐盟提出脫歐意願，持續在低點徘徊；不少人認為，英國將走向衰退的命運，未來迎接英國人民的，將如暴風雪來臨時的淒涼冬日，而英國人也將痛苦地舔舐無知的傷口。

對英國前景的灰色預期，並非來自直覺，英國官方版本的脫歐影響報告，一條條明列了脫歐的負面經濟效果，結論是估計經濟成長率會因此減少的百分比；而反脫歐的經濟學家，看到的脫歐背後，就是自由貿易的逆流、歐洲經濟整合的退卻、是英國將在歐盟外獨自徘徊的孤立。

不得不佩服英國這一老牌民主國家，即使脫歐公投的正反差距極小，公投後的抗議聲極大，又有知識份子的大力疾呼，曾被認為個人立場反脫歐的現任首相梅伊（Theresa May），就任後仍然忠實地依照公投結果推動脫歐。

更令人意外的是，今年九月，歐盟廿八國的平均失業率還維持在七．五％，英國早已下降至四．三％，表現不僅優於金融海嘯或脫歐公投之前，也創下四十二年的新低，甚至一度成為七大工業國的領頭羊，經濟成長名列前茅，今年以來股市更頻創歷史新高。

英國經濟的強勁表現，源自許多方面，但不管是脫歐的支持者或是反對者，都同意脫歐是重要原因。贊成者認為，未來經濟政策因此不受歐盟約束、消費信心提高，反對者則認為英鎊大貶有助出口。不管理由何在，英國脫歐的立即總體經濟效應，並不如官方或反脫歐者所說的那麼可怕。

企業對脫歐一向反應強烈，金融業尤是如此，經常放出從倫敦遷往歐陸的出走訊息，不過，揚言撤出四千員工的德意志銀行，最近卻傳出簽下倫敦辦公大樓廿五年的新租賃合約，大舉撤離的計畫或許未變，可是顯然不完全看壞英國的未來。

英國脫歐不是與歐盟宣戰，不是分裂或切割，反而像是自願的解散，更像藕斷絲連的分離，因此才有新關係的談判。過去一年多來，英國民心雖大受影響，但經濟自有其問題與契機，並未因而衰退或向榮，就像英國的經濟成長最近走緩，同樣地，並非完全源於脫歐的恐懼，英國生產力成長速度在七大工業國中排在倒數第二，已不只是警訊。

分手從來不是易事，英國與歐盟的離婚談判依然持續，但進展不多，歐盟要求先確定英國同意繳交過去承諾的預算金額，英國則希望將未來的經貿關係一起談清楚，雙方都肩負大眾的期待，目前未成定數，但理性的人總是能把握住改變的節奏，隨機會調整個人的行為與行動，正常的企業與政府決策者，也應如此。英歐二○一九年三月的舊關係截止日，即使談不出新結果，在民意壓力下，有新方案的機會應該比較大。

應變計畫當然要有，任何負責任的政府與企業對風險都不能掉以輕心，尤其是英國脫歐這麼重大的事件，可是，社會現實是自然演變的結果，在談判過程中，勢必會融入新情勢。