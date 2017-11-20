軍方曾擁有 妙天也經手

2017-11-20

〔記者徐義平／台北報導〕位於台中市西屯區文心三路、華美西街二段的前台灣日報總部大樓有不少故事，這塊土地原本是台中市政府的，在一九八四年軍方接手台日經營權後，由黎明文化事業基金會以「發展文化事業」為由，議價購入，之後隨著台日經營權幾度轉手、最後停刊，這棟大樓還曾登記在妙天禪師女兒黃愛倫名下，後由李方集團購入、現轉賣給台中老字號澄清醫院醫療集團旗下的鈺永公司，近十年來資產價值翻漲近倍。

台灣日報早年曾由黨外運動大老傅朝樞接手經營，獲得許信良、林義雄、蘇洪月嬌等黨外運動人士大力支持，一度發展成中台灣第一大報，但在蔣經國政府時代，因批評國民黨政府甚烈，被迫賣給當時國防部總政治作戰部掌控的黎明文化事業，台灣日報大樓是在那個年代，由軍方以議價方式取得土地興建。

之後隨著軍方退出台日經營，瑞聯事業機構一度入主台日，但因本土型金融風暴爆發，瑞聯建設無力經營，在台塑集團董事長王永慶金援下，顏文閂接手台日經營權，最後也因經營不善，顏文閂在二○○六年四月將「台日大樓」以三．三億元賣給妙天禪師（黃明亮），登記在妙天女兒黃愛倫名下；妙天一度有意買下台日商標權，因價格與細節談不攏而作罷，台日最終停刊。

10年來價值翻倍

台日大樓歷經多次轉手，目前處於閒置狀態，以最新實價成交的六．二億元，對照二○○六年妙天禪師以三．三億元買進，十年資產價值增加近一倍。