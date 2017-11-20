台灣日報大樓 謝東閔女6.2億接手

2017-11-20

〔記者徐義平／台北報導〕位於台中市西屯區文心路三段的前台灣日報總部大樓轉型為商旅不成，賣給澄清醫療集團。根據實價網最新資訊，李方集團旗下的世紀商旅在七月時將該大樓以六．二億元賣給鈺永股份有限公司；買賣兩方背景皆大有來頭，鈺永公司董事長謝式冰是前副總統謝東閔的女兒，也是澄清醫療體系大股東，謝式冰的次子林晉頡則曾引進米其林一星級的「添好運」來台設店。

據當地房產業者透露，鈺永接手後，暫時不會變更土地使用分區，未來可能朝醫療器材大樓方向規劃。

土地使用分區為乙種工業區

根據實價網最新揭露，台中市文心路三段上的「台日大樓」土地面積大約一二三○．八七坪，土地使用分區為乙種工業區，建物為地上六層、地下兩層，樓地板面積約三八三五．八一坪，建築物完成日期為一九八九年十二月，屋齡約二十八年；二○○八年十月時，台中市府曾公告，台日大樓原址土地計畫將由「乙種工業區」變更為「旅館專用區」。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，台日大樓距離文心路與中清路的捷運G7站步行約只有五分鐘，靠近水湳經貿園區、西屯工業區；基地三面臨路，雖為乙種工業區，但周邊土地均為第三之二種、第二種住宅區，且區內多夾雜部份住宅使用及商業使用，也就是現況多是閒置或已經轉型為非工業使用。

李方集團打消蓋旅館 決定脫手

據透露，賣方的世紀商旅負責人李銘松，三年前買下坐落於工業用地的台日大樓時，原有意變更為旅館使用，但因評估變更須回饋與捐地，猶豫許久，最後乾脆出售該資產；這棟大樓今年中曾標售，底價為八億元，最終因無人投標而以流標收場。

根據經濟部工商登記系統資料，鈺永資本總額為六億○二○五萬元，董事長是謝式冰，兩名董事為林晉頡及林哲鈺，監察人則為林高德；謝式冰是前副總統謝東閔的女兒、夫婿林高德為澄清醫療體系院長，林晉頡是謝式冰次子，為引進「添好運」的忕吉小吃負責人。