180萬工人下崗 中國爆20年最大裁員潮

2017-11-19

2050年 中國養老金缺口恐近3700兆元

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，隨著中國去產能（削減過剩產能）及整併國企，帶來廿年來最大下崗（裁員）潮，去年以來至今年底，中國各地有一八○萬煤礦和鋼廠工人下崗，將為企業和社保基金帶來額外給付的沉重負擔；官方智庫中國社科院預估，中國養老金體系赤字不斷擴大，二○五○年收支缺口可能高達一二二兆美元（約三六七四兆台幣）。

中國社保基金 給付壓力沉重

報導指出，中國國家主席習近平進入第二個五年任期之際，一九九○年代末期以來最大的下崗潮，將對中國領導層帶來艱鉅挑戰。在北京試圖引導中國經濟擺脫對重工業的依賴之際，將須應對失業率升高和社福體系負擔加重的風險。

中國地方政府官員為了嚴防社會動盪不安，已要求企業為冗餘工人辦理「內部退養（提前退休）」，即企業須負擔這些員工的生活費用和社福支出，直到退休。中國退休年齡門檻為世界最低國家之一，男性六十歲、女性五十五歲就能接受國家養老金福利，造成中國社保基金額外的財政壓力。

中國政府雖已提撥一千億人民幣（約四五四四億台幣）支援勞工再培訓和提前退休計畫，但不足以填補養老金體系不斷擴大的赤字。中國養老金體系已從二○一三年的六○○億人民幣盈餘，迄二○一五年已呈現一八○○億人民幣赤字。中國社科院估算 ，若問題未獲解決，二○五○年中國養老金收支缺口將達一二二兆美元。

北京研究機構龍洲經訊分析師Ernan Cui指出，中國政府的中央和地方利益衝突並沒有消失，中央決策官員的利益在維持財政平衡，地方利益則在維持勞動市場和社會穩定。

以安徽國企馬鞍山鋼鐵集團為例，鼎盛時期馬鞍山市二○○萬人中，有九萬人是馬鋼職工，但迄今員工只剩三．二萬人；該集團去年財報顯示，仍負責二．○二萬名離退休職工的養老金，每年約五．五億人民幣，由地方政府管理。不過，由於擴大產能削減，馬鋼去年為提前退休計畫額外支出三．四八億人民幣，其去年到期的債務逾七十％都與養老金有關。