半導體設備投資 三星今年砸7830億

2017-11-19

高於英特爾、台積電總和

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕韓聯社引述研調機構IC Insights報告估算，南韓三星電子今年半導體設備投資創新高、達二六○億美元（約七八三○億台幣），占全球投資總額逾兩成，且高於英特爾（Intel）、台積電投資總和。不過，晶片業競爭日益白熱化，三星大規模投資可能對半導體業帶來「供過於求」的負面影響，3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）可能首當其衝。

3D NAND 恐供過於求

半導體市場競爭加劇，晶片大廠從產品、技術到資本支出等一路較勁。IC Insights研究報告指出，二○一七年全球半導體設備總投資將達九○八億美元，較去年成長卅五％；其中，三星今年度設備投資預估二六○億美元，約占全球半導體設備投資總額廿八．六％，創卅七年來全球半導體業最高紀錄，相較三星去年的一一三億美元投資，今年資本支出翻倍。

報告指出，三星今年投資在3D NAND快閃記憶體晶片將達一四○億美元，以擴張平澤市產能；七十億美元投資在DRAM（動態隨機存取記憶體）晶片的製程轉移；以及五十億美元投資在晶圓代工和其他半導體業務，以提升十奈米製程能力。

報告分析，三星擴大資本支出對全球半導體產業的影響，包括：將造成3D NAND快閃記憶體晶片供過於求，由於三星可能對南韓SK海力士、日本東芝、美國的美光和英特爾等對手帶來壓力，促使同業競相擴大在特定領域的設備投資，以提升產能；此外，三星擴大半導體設備投資，也可能遏阻中國半導體新創公司進軍3D NAND快閃記憶體或DRAM晶片市場的希望，若中國業者無法形成一家大規模合資企業，將難以和三星等半導體領先業者競爭。