電競夯 微星、技嘉分頭搶攻

2017-11-17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來電子競技因立法院三讀通過正式成為運動產業，國內電競設備商微星（2377）與技嘉（2376）各自用打造電競生態系和滲透新客群的方式，分別搶攻電競的高階與中層市場。

微星是國內最早涉入電競領域的科技公司，至今9年，技嘉則是5年。在電腦設備中，是否可以被稱為電競產品，目前標準是搭載GTX 1050以上等級的獨立顯示卡、Intel Core i5等級以上處理器、至少3項專為電競玩家設計的功能設備，就可以被稱為電競等級。

微星8成以上營收來自自有品牌MSI電競筆電與主機，近來還發展出電競螢幕，鎖定頂級玩家打造完整的電競生態系。這部曲面螢幕一部要價300美元（約9萬台幣），採用三星OLED曲面面板，比標準顯示器多20%以上的色域覆蓋率，178ﾟ超廣視角能貼合人眼的視物習慣， 顯示的圖像更逼真，讓玩家有臨場感，也能隨遊戲切換顯示模式，而且減少藍光設計以降低玩家眼睛的負擔。

技嘉電競產品分成三大類：核心硬體（主板、顯卡）、電競筆電、周邊（耳機、鍵盤等），泛電競產品對整體營收貢獻超過20%。技嘉打造AORUS品牌，形象為鷹，主攻電競中的中階品項，推出外接顯卡、要價兩萬台幣的Gaming Box，如相機大小輕巧，接到普通文書筆電上後，立刻可以變成電競筆電，滿足因電競風潮當道、想要小試身手的入門族群。

電競研調機構JPR預估，2015年至2018年電競硬體的複合年成長率高達7%，預期2018年將突破300億美元（約9,000億台幣）。微星與技嘉認為，中國與東協為潛力市場，而南韓電競產業成熟，但卻沒有本土的電競品牌，也是一個發展台灣品牌的機會之地。