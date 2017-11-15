花10億研發AR、VR 廣達Q3毛利下滑

2017-11-15

〔記者卓怡君／台北報導〕筆記型電腦代工龍頭廣達（2382）召開法說會，董事長林百里表示，上季斥資10億元發展AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、雲端等新科技，預計2020年5G正式運轉，將帶來新一波數位通訊革命，科技產業將有跳躍成長，廣達將不放過任何機會。

廣達副董梁次震進一步解釋，廣達幫蘋果做Apple Watch，Apple Watch最近推廣情形不錯，搭配4G就可以獨立運作，未來穿戴將朝容易連結發展；另一個大的穿戴裝置就是AR、VR，廣達看好AR未來發展，一直留意相關動向，也花了很多力量在AR，並利用光學技術進行突破，未來廣達說不定會變成光學公司。

廣達第3季毛利率創7季來新低，梁次震認為，第4季表現應和第3季相仿，明年訂單尚在努力中，預計明年整體產業會有些微衰退，但衰退幅度比較緩和，廣達將力拚優於業界。

廣達第3季合併營收2761.84億元，季增17.3%，年增23.5%，營業毛利123.69億元，季增15.9%，年增0.2%，營業淨利48.34億元，季增21.4%，年減18.7%，稅前淨利56.86億元，季增1.8%，年增15.4%，單季每股稅後盈餘1.04元，毛利率4.48%，第3季匯兌收益9.29億元。

廣達第3季獲利成長與營收成長比例不成正比，對此，梁次震說明，第3季毛利率因高單價產品增加而下滑，新品量產前費用提高，加上研發經費較去年增加10億元，公司近期招募很多新人，為未來新品作準備，預計第4季毛利率會微幅成長，穿戴裝置產品本季可望轉盈。