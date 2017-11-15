張安平改造老台泥 轉型綠色產業國際公司

2017-11-15

〔記者楊雅民／台北報導〕改造有71年歷史的老台泥，台泥董事長張安平昨日宣布台泥將啟用全新的形象標誌（LOGO），在原本的「品」字旁加上TCC，下面加上「The Future Is Worth It.」，強調台泥要轉型成為綠色產業公司，並成為真正的國際公司。

張安平解釋，新標誌引用「莫比烏斯圈」和「數學的無限符號」意涵，將兩者結合成台泥「循環永續」的企業新意象，將更清楚地對台泥未來10年的發展予以界定。

台泥1946年成立以來，以生產高品質水泥支持基礎建設與民生事業，未來則不只是水泥製造與銷售公司，而是要成為以水泥為工具，專門處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司，並成為一個主動尋求環保解決方案、保護自然環境的Eco-Solution Provider（生態解決方案供應商）企業。

他認為，台灣有98%能源、99%肥料原料、90%飼料原料及60%以上的食物都仰賴進口，做為一個沒有天然資源的國家，面對國際間資源走向漸漸短缺的趨勢，「廢棄物無疑將成為最寶貴的資源」，必須善用地球上的有限資源。

現在，台泥已跨足太陽能、風力發電及廢棄物處理等事業，未來不排除從台灣、中國跨到東南亞、中亞、歐美及非洲等市場，尋找成長力道，成為真正的國際公司。

張安平並向與會的法人吐實，台泥投資未來產業、能源產業，有些事情不是為了賺錢，「是為了國家的未來打這個仗，不會每一塊錢都放在EPS（每股盈餘）。」

坐在一旁的台泥總經理李鐘培則趕緊語帶幽默地補上一句，「我們還是會努力把EPS弄好」，不會盲目擴充產能，會全力拚產銷效益，帶動獲利成長。