夏普助攻 鴻海Q3獲利回溫

2017-11-15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球最大組裝廠鴻海（2317）公告第三季財務報表，單季營收1.07兆元，季增16.96％、年增0.33％；然而，獲利指標毛利率、營益率卻較第二季減少，主要因產品組合中未有新品刺激所致。業外部分，因人民幣升值產生匯損，但富智康虧損減少而夏普獲利增加，使得淨利率較第二季小幅成長。

展望第四季，iPhone X將成為推升鴻海獲利成長的主要力道，法人預估，鴻海第四季業績將呈現月月高的上行趨勢。

鴻海第三季毛利率5.83％、季減0.97個百分點、年減1.61個百分點；營益率1.73％、季減0.97個百分點、年減2.18個百分點；淨利率1.95％、季增0.01個百分點、年減1.27個百分點，每股稅後盈餘（EPS）1.21元。

鴻海的日本子公司夏普，在財務與市場表現漸入佳境，暌違3年，終於在今年第三季轉盈，且夏普的LCD大電視成功打入中國市場，在雙11的銷售額突破人民幣25億元。

富智康又虧1.19億美元

然而，鴻海持股7成、並於香港掛牌、負責非蘋手機組裝的子公司富智康（FIH Mobile），也在昨日公告財務數字，第三季營收37.4億美元、年增122％，淨虧損1.19億美元，雖然金額較第二季少，但與去年同期獲利4462.8萬美元表現相比，相去甚遠。

該公司獲利不佳的主因為蘋果手機上市，非蘋品牌客戶的手機市場銷售受阻，而收購諾基亞手機品牌及越南工廠提高了營運費用，業外戰略投資印度第2大電商公司Snapdeal，也傳出產品組合不佳導致經營失利的消息。