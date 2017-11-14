國銀Q3對中曝險微增 永豐銀逼近警戒線

2017-11-14

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新統計，本國銀行對中國曝險今年第三季為1兆7140億元，佔淨值比重為0.53倍、較上季的0.52倍微增，這也是最近六季最高；其中，日前弊端纏身的永豐金控，其子公司對中曝險佔淨值比重為0.87倍，持續位居「國銀西進王」。

所謂國銀對中國「曝險」（risk exposure），是指我國銀行整體對中國的投資、放款及資金拆借的總和；計算曝險單位不僅國銀的中國分行，凡是對中國有曝險者，像是OBU（國際金融業務分行）或海外分行，都包括在內；曝險部位越高，意味著銀行可能承受風險越大。

為強化風險控管，依金管會規定，國銀對中國曝險金額不得超過淨值一倍，否則就違規。這項規定僅適用於中國，對其他國家並無類似規定。

根據金管會最新統計，今年第三季底，國銀整體對中國曝險金額為1兆7140億元、佔淨值比重為0.53倍；以金額來看，較今年第二季微增576億元，以佔淨值比重來看，微增0.01倍。

淨值比0.53倍 近6季最高

兩岸金融關係陷入「急凍」，不過，國銀對中國曝險情況似乎有回溫跡象，以今年第三季來說，曝險金額佔淨值比重為最近六季最高。

對此，金管會官員表示，過去一段時間國銀對中國緊縮授信放款，最近有稍微好轉，但並無明顯波動或擴大，今年第三季曝險比重僅0.53倍，與過去2014年第四季的0.68倍，相差甚遠，國銀對中國曝險仍在控制範圍。

若以個別銀行來看，今年第三季對中國曝險佔淨值比重，前三名依序為永豐銀的0.87倍、凱基銀的0.79倍、中信銀的0.77倍；其中，永豐銀從2016年第三季開始，已經連續五季為對中曝險最高的國銀。

由於國銀對中曝險若超過0.9倍，就會被金管會列為「警示水位」，換言之，永豐銀已經逼近警戒線！不過，金管會強調，永豐銀對中曝險的水位目前尚未超過0.9倍，將持續關注其變化，若未來「超標」，將要求銀行降低曝險比重。