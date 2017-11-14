臻鼎訂單滿手 Q4營收可望創新高

2017-11-14

〔記者卓怡君／台北報導〕全球第二大PCB廠臻鼎-KY（4958）昨日召開法說會，臻鼎董事長沈慶芳表示，第四季向來是傳統旺季，今年第四季的熱況更是前所未見，可望再創單季歷史新高，其中類載板良率更排名前段班，9月起類載板正式獲利，有助整體獲利表現，樂觀看待明年景氣，呈現穩步成長。

蘋果新機軟板使用片數增加，iPhone 8系列軟板高達26片，多於上一代的17片，因此在蘋果與非蘋客戶旺季出貨帶動下，臻鼎前10月合併營收779.01億元，年增21.94%，創歷史新高。

沈慶芳表示，因手機朝輕薄發展，增加軟板與類載板使用數量，目前訂單滿手，預計11月至12月單月營收可再向上成長，明年首季淡季不淡，為歷年以來狀況最佳的首季，可創歷年同期新高。

沈慶芳指出，今年業績大爆發，有賴於去年加入的江蘇淮安廠區產能開出，現有的深圳廠、秦皇島廠全面滿載，淮安與秦皇島同步進行擴廠，預計2019年投產，以因應逐年成長的訂單。

沈慶芳強調，臻鼎積極朝高階產品發展，相信很快就成為全球第一大PCB廠，強化自動化製造、推動工業4.0，朝智慧生產、智慧工廠邁進，車用軟板也積極布局中，明年可望持續成長。

法人預估，臻鼎第四季營收與獲利可望同創單季新高，全年每股稅後盈餘上看7元，明年營收可望再增百億規模。