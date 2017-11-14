越南新廠延後投產 儒鴻目標價大調降

2017-11-14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）的第三季營收與獲利低於市場預期，且上週在法說會中釋出越南的兩座新廠產能延後開出，雖對明年展望佳，但外資瑞信證在法說會後大幅下調其目標價，由430元大砍至250元，令儒鴻昨日股價重挫跌停。

Q3營收獲利低於預期

儒鴻上週發布前3季營收171.91億元，年減3%；毛利率27.31%，與去年同期相差不多；前3季每股稅後盈餘（EPS）7.23元，年減14%。越南的兩座新廠產能延後到明年第二季開出，主因是當局延後發放使用執照且需時招工，儒鴻董座洪鎮海在公開場合中多次表示，企業出外打拚只靠自己不容易，在別人的土地上只能看人臉色，希望政府可以幫忙把年久失修的投資保障協定修建完整，保障個體的對外投資。

相較於紡織上游加工絲因報價上漲喜迎暖冬，後端成衣卻受累於國際品牌的復甦腳步不明，美國指標性運動品牌Under Armour（UA）今年起經歷高層更換、產品線與市場的經營策略調整，不確定性令UA的股價今年累計跌幅將近60%，相關供應鏈士氣受影響，其中，儒鴻的北美運動品牌客戶總計對營收貢獻逾半，但單一客戶對營收占比不到10%，且另有愛迪達和Nike等客戶營運表現愈趨強勢，因此法人認為UA對儒鴻影響不大。

儒鴻近年積極拓展新客戶，今、明年都有兩家以上的新合作案，與舊客戶也有3到5年的生產規劃，高毛利電腦針織緹花布將擴大產能，也將在苗栗建立研發中心、新的營運總部則落腳新莊副都心。