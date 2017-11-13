防中資炒房「新十點」嚴把關

2017-11-13

〔記者徐義平／台北報導〕雖然多年來「中資」始終對國內房市表達高度興趣，但內政部是嚴格把關、「大門」越關越小；地政司前陣子發布實施「中國人民在台取得設定或移轉不動產物權許可辦法」第三次修正辦法，祭出「新十點」，全面防堵中資來台炒房；司長王靚琇指出，這次修法重點除中資買房限一人一戶正式入法外，也新增撤銷或廢止中資購屋許可相關規定，並可追溯撤銷許可。

根據內政部統計，自二○○二年開放中資購屋以來到今年第三季止，近十六年累計件數僅四三三件，平均一年僅廿七件，二○一二年後每季均不超過廿件，甚至有一季不到十件，直到二○一五年，因中資背景的「萬通台北二○一一」陸續交屋，才使中資來台購屋件數瞬間拉高，但多數中資交屋落在今年。

可追溯撤銷或廢止中資購屋許可

王靚琇表示，過去並無明確撤銷中資購屋許可的規定，這次主要將撤銷或廢止許可規定明確載入辦法內，尤其是第十四及十七條。第十四條是規定，若中資取得來台購屋許可後，超過一年並無實際移轉或購屋行為，可撤銷或廢止該許可；若該中資還想來台購屋，得重新申請許可。

新版辦法也明確將中資或中國人來台購買所有權及地上權住宅，限定每人僅可單獨取得一戶，且不得出租等營業用途，仍維持三年內不得移轉。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，不管是誰執政，政府一向都對中資購屋設下重重關卡，無論是五四三條款、一人一戶、集中度等限制，還有驗資的不確定性，都讓台灣成為全球管制中資購屋最嚴格的國家。