《人物速寫》菲國法官Anthony Chiu求學時就幫台灣正名

2017-11-08

記者羅倩宜／專題報導

泰國的亞洲理工學院（ＡＩＴ）全球校友會今年選在台北舉辦，各國大咖校友兩百多人來台，不乏東協國家的部次長。菲律賓法官Anthony Chiu與台灣交情深厚，曾以學生會長身分，力挺台灣保留ＲＯＣ名號；ＡＩＴ台灣校友會秘書長陳正忠說，「各國校友跟我們有同窗情誼，是新南向最好的平台。」

以學生會長身分 力挺ROC

ＡＩＴ全球校友會昨在台北閉幕，雖然我國已十七年沒送學生前往，但今年輪到台灣主辦，各國報名破表；主辦單位只招待每國三個名額，結果菲律賓、越南、泰國校友自費前來，組了二、三十人的大團。

其中菲律賓法官Anthony Chiu自己是客人，但在台北三天忙進忙出，幫台灣接待各國貴賓；講起他跟台灣的交情，陳正忠多年後回想起來還是感動。

亞洲理工學院（ＡＩＴ）是半世紀前，聯合國為了協助亞洲各國發展工業，在曼谷成立的國際性學院。校方有一個規定：畢業生必須返回自己的國家服務。ＡＩＴ的學生大多是各國公務員、政治菁英、工程或農業專家，返國後擔任要職，因此ＡＩＴ也是亞洲的領袖訓練營，學生們在校交流，更發揮另類外交管道的功能。

訴諸投票表決 力抗中國施壓

台灣從一九七○年代派人前往ＡＩＴ，但到了一九八○年代，中國開始對校方施壓，要求「ＡＩＴ台灣學生會」不得使用ＲＯＣ名稱。陳正忠說，當時Anthony Chiu擔任「ＡＩＴ菲律賓學生會」會長，也是全校學生總會的會長；面對中國無理要求，Anthony Chiu決定訴諸投票表決，各國學生會代表最後以十六票贊成、兩票反對，十九票棄權，讓台灣得以保留ＲＯＣ名稱。

陳正忠說，不只Anthony Chiu，很多校友都對台灣極度友善。此次來台還有泰國工業署長、柬埔寨經濟部助理部長、印尼地產公司副總裁、印度水利部顧問等。

為了推銷台灣，陳正忠說，這次特別安排「台灣智慧城市論壇」，由國內業者向各國簡報台灣的技術；印度、孟加拉、尼泊爾都已表達高度興趣，泰國工業署長甚至當場邀請也是ＡＩＴ校友的交通部次長范植谷，明年到泰國演講。