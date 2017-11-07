印僑返台 宋大江擴大房產布局

2017-11-07

〔記者徐義平／台北報導〕近年積極回台布局房市的印尼「紡織大王」宋良浩，其孫子宋大江也是幕後操盤手之一，近期宋大江可說雙喜臨門，不僅新居豪宅「西華富邦」甫裝潢好準備入住，其2年前砸下近10億元買進的大直商業地也在10月底取得建照，預計興建地上7層樓的總部大樓，工期推估20個月。

爺爺是印尼紡織大王宋良浩

根據建照資訊，該案是10月底取得建照，預計興建地上7層、地下3層的商業大樓，基地面積340.31坪，預計興建總面積1997.43坪、約2千坪，預計規劃餐飲、零售以及辦公等複合式建物。據悉，該案為虹光國際開發在台的第三個建案，也是首個「商用案」。HKI虹光國際公司副總經理曹松連表示，該案建照才剛拿到手，主要興建複合式商業大樓，未來也會留下部分空間當作企業總部。

該案基地是宋大江從法拍市場攔胡買進，2015年5月，他趁著大直金泰段79之9地號落入三拍前，砸下9億5287萬元買進340.31坪商業地，拆算每坪底價280萬元，是該地一拍的8折，主要看好該塊地的地段優勢，近典華婚宴會館、長虹「新時代廣場」。

此外，據悉去年10月，以虹光國際開發名義砸下約1.72億元買進「西華富邦」17樓其中一戶，裝潢工程已進入尾聲，宋大江預計近日搬進。有房產業者打趣表示，未來可以直接在自家豪宅，拿著望遠鏡監工今年10月底拿到建照的「企業總部」。

家族布局房地產投資逾百億

宋良浩家族自2009年便回台布局房地產，主攻店面、辦公與土地等商用不動產，甚至進一步自行推案，這幾年累積布局的房地產包括「大稻埕新聯大樓」、「德輝信義大樓」、「永康街高記店面」、「統一大飯店」、「環球金融大樓」、「仁愛路圓環麵包店店面」、和平西路二段、中山北路二段及大直土地等，推估投資金額超過百億元。