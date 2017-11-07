無線充電正夯 德微、虹揚、維熹成法人標的

2017-11-07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕無線充電當道，產品有機會隨原料漲價調漲，且相關類股股本小，成為投信基金做業績的首選，多題材令市場資金湧向無線充電概念股，體質佳的橋式整流器概念股德微（3675）、虹揚-KY（6573）股價不斷創下新高紀錄，連接器維熹（3501）股價挑戰前高。

手機在無線充電時，手機內必備的電壓轉換元件「橋式整流器」大廠德微、虹揚-KY漲勢猛烈。德微今年前3季獲利已經賺贏去年全年、每股盈餘（EPS）達2.29元；10月合併營收為1.3億元，月增23.81%，年增51.43%，創下單月歷史新高，可以預期今年營收與獲利將寫下上市以來新高。

虹揚-KY9月底掛牌後，蜜月行情強勁，截至昨日漲幅高達108%，除了橋式整流器，虹揚-KY本身的利基型產品是燃油車及電動車充電樁車用二極體，已握有BOSCH、克萊斯勒等客戶，正在積極搶攻電動車發電機用二極體市場。

維熹是傳統的蘋概股，與美系消費性電子客戶有穩固合作關係，也順勢接到蘋果無線充電座電線、HomePod電線訂單，同時挾與家電美系客戶長期合作，在3C產品的豐富經驗，步向終端應用，開發智能居家品牌「斯邁熊」，已經在台灣與東南亞打開市場；同時正在爭取中國、歐洲電動樁充電槍線的認證。

另外，橋式整流器與電線共同的原料是銅，國際銅價今年以來的漲幅高達25%，因為終端對無線充電的強勁需求，將可以轉嫁購料的漲幅，甚至因為對以後銅價漲勢更強的預期心理，客戶將加快拉貨速度，供應方可以由此取得定價優勢，因此，分析師認為德微、虹揚-KY、維熹的股價強漲，是扎實反映了營運升溫，對於3家公司後市的基本面以及技術面，樂觀以待。