台灣300億市場 餐飲集團搶「鍋」

2017-11-07

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣人愛吃鍋，一年吃出逾300億元的火鍋商機，美食-KY（2723）宣布以「這一小鍋」品牌，進軍個人精緻火鍋市場；漢來美食（1268）明年也計畫將漢來飯店高單價「港式海鮮火鍋」平價化，跨入客單價約400元的火鍋市場。

美食-KY 推「這一小鍋」

以85ºC咖啡崛起的美食-KY，5年前由咖啡跨足火鍋市場，開出「這一鍋」中價位火鍋品牌，平均客單價500-600元，目前全台有11家分店，1個月共可創造約5000萬元營收。

美食-KY表示，今年5月「這一鍋」轉型，從最初開設200-300坪、兩層樓高的街邊店轉進百貨公司，在台南新光三越開出第一家「這一鍋」百貨型門市，業績超乎預期。

該公司緊接著在高雄統一夢時代購物中心開出第二家百貨型「這一鍋」分店，同時籌劃以個人鍋為訴求的「這一小鍋」品牌，本月率先在台中大里開設第一家旗艦店。

「這一小鍋」主餐價格落在285-1380元不等，平均客單價約350元，鎖定小家庭與年輕客層，未來展店策略將以百貨商場店占7成、街邊店約3成，希望透過百貨商場的集客魅力，創造品牌曝光效益。

漢來海鮮鍋 搶中價位市場

台中大里店預估單店平均月營業額可達300萬元，「這一小鍋」也預計本月底前分別進駐潤泰集團台北CITYLINK松山貳號店及台中麗寶OUTLET MALL，預計2018年年底，全台店數可達11間。

無獨有偶，今年剛掛牌上櫃的漢來美食，明年也計畫將位於漢來飯店10樓的高單價「港式海鮮火鍋」平價化，推出客單價約400元的火鍋，搶進中價位火鍋市場。

乾杯（1269）集團旗下高價位澳洲和牛鍋物專賣店「黑毛屋」，11月也進軍南台灣，在新光三越台南新天地開出全台第5家分店，並以日本A5最高等級「宮崎牛」誘客。

餐飲業者表示，火鍋在台灣餐飲市場歷久不衰，可說是僅次於手搖茶及咖啡店，最競爭的餐飲型態，市場百家爭鳴，過去30年來，個人與連鎖的火鍋品牌起起落落，不斷進行市場淘汰賽。

目前台灣最夯火鍋店，由中國火鍋霸主「海底撈」拿下，「海底撈」位於ATT 4 FUN的在台首家店，年營收估計逾3億元；位於板橋大遠百2號店，年營收也估計近2億元。