綠委建議政院 對修法道歉

2017-11-06

〔記者邱燕玲／台北報導〕執政黨對「一例一休」的修法版本，將在今天的行政立法協調會報中拍板定案，由於民進黨立委對於修法並非意見一致，加上勞基法去年修法至今不到一年的時間又要再修，部分民進黨立委認為，內部「應該要有一個轉折」，讓黨內能藉此立場一致，因此建議行政院可對此向社會道歉。

據了解，行政院長賴清德曾私下對民進黨立委說，各界對於修法的意見「我會承擔」，至於是什麼樣的承擔方式，賴並未明說。

提出一例一休修法版本的民進黨立委何欣純受訪表示，要不要對修法道歉，她尊重行政院的決定，但一例一休不是錯的，當初是因相關配套不夠周全，需要補強才提修法，正本清源是要落實週休二日，增加彈性，所以沒有道不道歉的問題。

民進黨立委陳亭妃說，應先看今天行政立法協調會報最後拍板的內容如何，下一步再討論是否需要道歉。

民進黨立委黃偉哲表示，這次修法應慎重考慮中小企業、勞工等立場與民意，若當初一例一休修法讓民意覺得不周全，認為行政院的政策不好，那麼「該道歉就道歉」，「朝令有錯，夕改又何妨」，行政院可對此做出完整說明。

不具名的立委則表示，這次修法必須要非常審慎，要找到真正的修法民意，否則修法後是否會再引起反彈，難以預料；另一名不具名的立委也說，道歉是怕淪為政治操作，不過黨內對於修法並非意見一致，如果道歉的話，也可讓黨內不贊成修法的聲音有個出口。