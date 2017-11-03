全球最佳旅遊城市 台北排名15

2017-11-03

百億消費 稱霸大中華

〔記者李靚慧／台北報導〕今年萬事達卡全球最佳旅遊城市報告出爐，台北不僅以735萬旅客到訪人次名列全球最佳旅遊城市第15名，高達99億美元的國際旅客消費金額更連續7年稱霸大中華區，在亞太區中僅次於新加坡、曼谷及東京。

萬事達卡指出，今年的報告是以2016年全球132個旅遊城市的國際旅客實際到訪人次進行排名，全球前5大旅遊城市分別為曼谷、倫敦、巴黎、杜拜與新加坡，新加坡首次擊敗紐約進入前5名；台北則以735萬旅客到訪人次排名第15名，國際旅客的總消費金額更以近百億美元高居第8名。

此外，該報告也預估2017年的發展，預測台北旅客人次成長5.5％，位居前20大旅遊城市第6名；預期2017年國際旅客消費金額成長6.9％，位居前20大旅遊城市第5名。

旅客成長率 全球第3

報告指出，2009至2016年，台北國際旅客人次的年複合成長率達14.5%，在全球前20最佳旅遊城市中高居第3名，僅次於大阪（24%）和東京（17.7%），顯示台北對於國際旅客的吸引力有逐年增長的趨勢。

報告統計，2016年台北國際旅客消費金額占GDP的4.2%，自2009年以來成長1.8%，在全球前20大旅遊城市中排名第4。調查預估，2017年國際旅客在台北的總體消費金額成長6.9%，於全球前20大旅遊城市中排名第5，反映旅客消費動能將持續成長。