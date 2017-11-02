2財稅指標扣分 我經商便利度退步

2017-11-02

〔記者陳梅英／台北報導〕世界銀行發布「二○一八經商環境報告」，在一九○個經濟體中，台灣經商便利度排名十五，較去年退步四名，主因「獲得信貸」及「繳納稅款」兩項指標意外退步。國發會參事林志憲指出，將召集相關部會檢討排名退步原因，尋求改善之道。

排名第15 仍位居前段班

不過，台灣排名仍優於加拿大的十八名、德國二十名、馬來西亞二十四名、法國三十一名、日本三十四名、中國七十八名等，位居前段班。

世銀的經商環境評比有十項指標，台灣今年僅四項進步，六項退步，退步最多的是「獲得信貸」及「繳納稅款」，分別從六十二、三十名退步到九十及五十六名。

林志憲表示，「獲得信貸」排名退步，主要是勞基法保障勞工薪資受償權，但世銀認為這對債權擔保人的權益保護不足，因此減了二分；未來將協調金管會，從動產擔保制度寬鬆來爭取這項指標加分。

至於「繳納稅款」，林志憲指出，因報稅後營業稅退稅及營所稅審計時間過長，將請財政部檢討簡化程序。

今年進步最多的指標為「跨境貿易」及「執行契約」，排名較去年分別上升十三名及四名。

另外，台灣電力問題屢遭檢討，但評比中，台灣在「電力取得」指標名列前茅，僅次於阿拉伯聯合大公國及韓國，排名第三；電力穩定度及費率透明度則獲滿分。