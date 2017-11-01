磊晶缺貨 客戶要貨只能給一半

2017-11-01

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠市場對磊晶需求強勁，磊晶處於缺貨狀態，業者表示，除了價格隨著矽晶圓市況調漲售價，「客戶要貨的數量只能給一半」，新客戶則買不到貨。

半導體業者指出，磊晶矽晶圓片（Epitaxial Wafer）是從拋光晶圓片加工長晶，供給金氧半場效電晶體（MOSFET）等功率半導體元件生產用，由於矽晶圓片近幾年未見擴產，今年需求湧現，帶動矽晶圓片行情好轉到供不應求，帶動磊晶也水漲船高。

環球晶（6488）、合晶（6182）、嘉晶（3016）等廠商均是磊晶供應商，其中嘉晶全數產能30多萬片都為磊晶，目前產能滿載，客戶都為功率半導體相關廠商。合晶位於上海晶盟的磊晶產能，8吋月產能為13.5萬片，計畫擴增到16.5萬片。

Q3、Q4價漲達1成

磊晶業者表示，受惠市場需求強勁，磊晶供不應求，第3季與第4季已隨著矽晶圓調漲售價，季漲幅達1成上下，「客戶要貨的數量只能給一半」，新客戶則買不到貨，除非客戶保障性要貨才會考慮擴產的必要。

合晶受惠矽晶圓與磊晶價格上漲，第3季每股盈餘0.24元，單季獲利超過上半年的每股盈餘0.18元；嘉晶今年前3季累計營收25.08億元，年增18.68%，繼上半年逐季獲利增長，第3季獲利可望增加。