為專利費用撕破臉 蘋果新機擬拒高通晶片

2017-11-01

擬改英特爾聯發科產品

〔編譯王惠慧、記者卓怡君／綜合報導〕蘋果與高通（Qualcomm）之間的官司未了，華爾街日報、彭博引述知情人士透露，蘋果設計的2018年版iPhone和iPad，將不再使用高通的零件，改用英特爾或聯發科（2454）的晶片。

聯發科：毫無所悉

對此，聯發科共同執行長蔡力行昨僅以「毫無所悉」四個字回應，聯發科昨日股價在此消息激勵下，盤中急速拉高，一度衝到350元，創近27個月新高。

知情人士指出，蘋果公司正在考慮明年停用高通零件，主要因為高通扣住一款測試原型機時需要的關鍵軟體；對此高通表示，「擬用於蘋果新款iPhone的數據機晶片已經測試完成且交給蘋果」，將支援蘋果的所有新裝置，一如對其他公司的支援。蘋果則回應，不會對未來的產品進行評論。

蘋果與高通針對專利費用糾纏不休，今年年初蘋果指控高通濫用市場獨占地位，對晶片索取過高權利金，並停止向代工製造商支付給高通的專利授權費用；高通不滿，向美國法院提出禁制令，要求代工製造商在訴訟期間，繼續支付高通權利金。本月高通甚至向中國北京知識產權法院提起訴訟，要求禁止蘋果在中國生產和銷售iPhone。

華爾街日報報導，消息來源指出，關於未來iPhone和iPad的產品規劃還在早期階段，隨時可能改變，但蘋果考慮採用英特爾或聯發科晶片，來取代高通晶片；而最晚蘋果在明年6月前，也就是下一代iPhone出貨前3個月，都還可以更換晶片供應商。

Bernstein分析師Stacy Rasgon指出，雖然蘋果多年來採用高通數據機晶片，但近來約半數的晶片是由英特爾供應，他認為現在判斷蘋果是否放棄高通晶片還為時過早，依照不同供應商的供應情況，蘋果會有不同的應變計畫。